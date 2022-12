Corriere dello Sport

Il centrocampista della Juve e della Nazionale francese Adrienin un'intervista pubblicata sul canale Twitter Carré ha svelato un curioso retroscena sul fuoriclasse dei Bleus Kylian Mbappé , criticando bonariamente il suo modo particolare di comunicare con ...E' uno dei trascinatori tecnici della Juventus Adrien, chealla Gazzetta dello Sport le ambizioni dei bianconeri e della Francia, con cui è pronto a dare l'assalto al Mondiale: "Vista la rosa, non ho mai avuto dubbi sulla possibilità di ... Rabiot confessa cosa non sopporta di Mbappé: "È davvero fastidioso" Il centrocampista della Juve e della Nazionale francese Adrien Rabiot in un'intervista pubblicata sul canale Twitter Carré ha svelato un curioso retroscena sul fuoriclasse dei Bleus Kylian Mbappé, cri ...I Bleus nella loro storia hanno giocato quattro finali dei Mondiali, tutte nelle 7 ultime edizioni, e due dell’Europeo ...