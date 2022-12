Quante lauree si possono prendere contemporaneamente? Tutte le novità sulla doppia laurea

Leggi su lopinionista

(Di martedì 27 dicembre 2022) Dopo quasi 90 anni di divieto, dall’anno accademico 2022/2023 sarà possibile conseguire unain contemporanea anche in Italia. Infatti, il Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) ha confermato la possibilità di iscriversi a due diversi corsi dimagistrale oppure master, anche presso università differenti. La scelta del Legislatore permette finalmente all’Italia di mettersi in linea con tantissimi altri paesi del mondo in cui da anni ormai è possibile conseguire unanello stesso periodo di tempo senza alcun problema. Cosa dice la legge? La legge n° 33 del 12 aprile 2022, entrata in vigore il 12 maggio 2022, sancisce, quindi, la possibilità di iscriversi ...