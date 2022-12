Phygital | la nuova frontiera NFT | in parte fisica | in parte digitale

Leggi su quifinanza

(Di martedì 27 dicembre 2022) L’elogio ad Atene di Tucidide dovrebbe essere studiato almeno in educazione civica, per comprendere il senso di democrazia, di società e prosperità economica e rivedere con occhi diversi e pieni di significato la parola innovazione. Non abbiamo mai avuto tante possibilità come oggi, mai tante potenzialità per accrescere costantemente le nostre capacità, ma la tecnologia continua ad essere usata per vendere prodotti, non per alimentare cultura e per diffondere democraticamente il desiderio di scoperta e possibilità e supportare l’adattamento. L’adattamento al mondo, costante fusione tra mondo fisico e, o al mondo onlife, parola che prediligo maggiormente, coniata dal Prof. Luciano Floridi, rimane la sfida costante dell’uomo, mentre i confini tra i due mondi sopra citati diventano sempre meno nitidi. Continuando a scomodare i classici, ...