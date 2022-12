Pd | in pista ticket Bonaccini-Picierno In cima “questione morale”

(Di martedì 27 dicembre 2022) Mettere al primo posto la, soprattutto all'europarlamento, che è la casa della democrazia in Europa, per evitare che a chi ha pulsioni antidemocratiche venga offerta una sponda di attacco nei confronti di chi sostiene l'integrazione e l'ancoraggio a quei valori. A questo punta il presidente della Regione Emilia-Romagna e candidato alla segreteria nazionale del Partito democratico, Stefano. 'Impresa' da portare avanti assieme alla vicepresidente del Parlamento europeo, Pinache garantirà al governatore emiliano un appoggio solido nelle istituzioni europee dopo il polverone sollevato dentro il partito nel Qatargate con il coinvolgimento di Benifei e Moretti. L'evento pubblico che ufficializzerà per la prima volta il...

L'evento pubblico che ufficializzerà per la prima volta ilBonaccini - Picierno è atteso domani, mercoledì 28 dicembre, al Teatro Vascello di Roma. Durante l'incontro verrà lanciato un ...