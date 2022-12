Pd e M5s in coro | Mai visto un ritardo così Ma con loro tempi più lungi

Leggi su iltempo

(Di martedì 27 dicembre 2022) Le opposizioni denunciano ritardi inaccettabili nell'approvazione della legge di bilancio da parte dei due rami del Parlamento. Per Pd e M5S, la maggioranza di centrodestra si sarebbe ridotta all'ultimo, in una corsa forsennata per sventare l'esercizio provvisorio che scatterebbe a Capodanno. La notte tra il 23 e il 24 dicembre, il segretario (dimissionario) del Pd Enrico Letta ha twittato dai banchi di Montecitorio: «Tutta la notte in Aula a tentare di far cambiare idea alla maggioranza sui tagli alla sanità, sulla fine di Opzione Donna e sulle misure inique della legge di bilancio. E il primo voto di una delle Camere arriva la vigilia di Natale. A rischio esercizio provvisorio. Mai successo». Dello stesso tenore il commento del capo pentastellato Giuseppe Conte rilasciato in diretta online il 22 dicembre: «Stanno accumulando ritardi su ritardi». E ancora: «Non hanno le idee chiare, ...