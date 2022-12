Max Verstappen a tutto tondo | “Figli | papà Jos e la Formula 1”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 27 dicembre 2022) Un campione del mondo di1 che appare, molto spesso, di ghiaccio e imperturbabile. Sotto a quella corazza da iceman, però, Maxè un ragazzo capace di provare tantissime emozioni. Più e meno nobili, ovviamente. In una recente intervista, il pilota della Red Bull che ha conservato il titolo dei piloti in questa stagione dominata in un lungo e largo, il numero uno ha parlato di tantissimi argomenti aprendo il suo mondo a tutti gli appassionati. Le parole di MaxJose Max(credit foto – pagina Facebook Motori Fanpage)“È molto bello non fare nulla e riposarsi dopo una lunghissima e bella stagione. Questo fa piacere anche al mio corpo, che non subisce stress per un po’. Io e Kelly andremo in vacanza dopo Natale, dopodiché mi concentrerò sulla ...