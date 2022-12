Madame a Sanremo? L’imbarazzata decisione di Amadeus

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 27 dicembre 2022) Benvenuti tra noi, a tutti: ai giornalisti che oggi chiudono un occhio su, ai giustizialisti che si riscoprono garantisti per evitare che la loro paladina fluida non salti la prossima edizione di Saremo. Sapete di cosa parliamo: Francesca Calearo, vero nome dell’artista quasi 21enne, è indagata insieme ad altri con l’accusa di “falso ideologico” nell’inchiesta sui falsi vaccini per ottenere il green pass. Sia chiaro: per noi che garantisti lo siamo da sempre,è innocente e al Festival dovrebbe ovviamente partecipare. Cosa lo vieta? Il green pass non è più necessario e un’indagine non è una condanna. Quindi non dovremmo neppure porci il problema, che invece in queste ore sta imbarazzando e non poco il mondo della musica. Il disagio è tale che per due giorni circa, nessuno dalle parti della Rai o della produzione del Festival ha detto ...