Lazio | Milinkovic Savic dice sì alla Juve ma l’ostacolo più grande si chiama Lotito

Calciomercato.com

E così, la chiave di tutta l'operazione diventerà, naturalmente, la scelta del serbo di rinnovare o meno il proprio contratto in essere con lae in scadenza nel 2024. Sergej- Savic ©...... Umtiti, Gallo; Gonzalez, Hjulmand, Blin; Strefezza, Colombo, Banda Ballottaggi: - Indisponibili: Dermaku Squalificati: -(4 - 3 - 3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic;-... Lazio, cosa c'è sotto l'albero: rinnovi e il futuro di Milinkovic Se il Sergente è al top resta un posto per tre. Se lo giocano Luis Alberto (ma pesa il rebus dei malumori), Vecino e Basic ...Milinkovic-Savic Juve, anche il serbo ha detto sì al possibile affare. L’ostacolo più grande è ora Claudio Lotito Anche Milinkovic-Savic, come riferisce la Gazzetta dello Sport, ha dato il suo benesta ...