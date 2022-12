I dati di 400 milioni di utenti Twitter in vendita | chiesto riscatto a Elon Musk

Punto Informatico

Il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara , si riferisce aiclamorosi che riguardano il ...di 124 euro medi mensili e che ha anticipato a dicembre gli arretrati di stipendio per circa 2....Il riferimento di Valditara è aiche proprio Il Foglio pubblica oggi - martedì 27 dicembre - e ...di 124 euro medi mensili e che ha anticipato a dicembre gli arretrati di stipendio per circa 2.... Twitter: dati di 400 milioni di account in vendita Attacco hacker a Twitter, in vendita i dati di 400 milioni di iscritti. Chiesto il riscatto a Elon Musk. La notizia nell’articolo!«O paghi o vendo i dati di 400 milioni di utenti». È la minaccia di un hacker rivolta a Elon Musk arrivata il 24 dicembre e che, secondo l’azienda di cyber security Hudson Rock, è «credibile». Il furt ...