Antonella e Luca contro Soleil nella notte | “Che prenda appunti!”

Tag24

Critiche dal web per questo atteggiamento, con commenti polemici anche nei riguardi di... Sottolineando di conoscere bene le strategie diOnestini , ha sottolineato come chiaramente ......conFiordelisi. La Altobello ha continuato il suo sfogo: Io mi sento ferita. Stanotte non ho dormito e l'ho passata in bianco. Perché le parole che dici hanno un peso. Se tu vai daa ... Luca e Antonella Uomini e Donne: rissa sfiorata per la dama Dopo lo scherzo dell'eliminazione, Antonella Fiordelisi ha scoperto di essere la preferita del pubblico a Casa. Mentre sono quattro i "vipponi" in nomination al " GF Vip". Insieme ad Antonella, p ...Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...