2022 | l' anno orribile per le criptovalute Ed anche il 2023 si prospetta grigio

(Di martedì 27 dicembre 2022) Si chiude con l’arresto di Sam Bankman Fried ( rischia fino a 100 anni di carcere), ex guru delle, il fondatore dell’ exchange ( borse valori per scambiare) Ftx, miserabilmente fallito sotto il peso di 30 miliardi di dollari bruciati in poche ore, quello che senza nessun timore di smentite, può essere definito come l’annus horribilis delle valute digitali, giusto per rendere omaggio ad una celebre frase della regina di Inghilterra recentemente scomparsa. Fino a pochi giorni fa l’eccentrico giovane stramiliardario, che invitava alle sue conferenze ospiti eccellenti, come l’ex presidente americano Clinton e quello britannico Blair (dietro pagamento di compensi milionari) o astri dello sport e della moda, come la modella brasiliana Giselle Bundchen, si offriva come il salvatore di un settore, che da qualche mese sembra fare ...