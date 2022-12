Wolverhampton | ufficiale l’arrivo di Cunha

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Ilha ufficializzatodi Matheus, attaccante brasiliano dell’Atletico Madrid. I dettagli E’il trasferimento in prestito aldell’attaccante brasiliano dell’Atletico Madrid, Matheus. Il 23enne, arrivato in Spagna nel 2021 dall’Hertha Berlino per 26 milioni di euro, ha poco impressionato Diego Simeone dopo le sette reti della scorsa stagione (era ancora a secco quest’anno). Il trasferimento, si legge nel comunicato, diventerà a titolo definitivo con un contratto fino al 2027 al verificarsi di determinate condizioni. L'articolo proviene da Calcio News 24.

