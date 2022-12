"Popolo martoriato". Papa Francesco chiede la pace per l'Ucraina

Agenzia ANSA

Città del Vaticano 26 dicembre 2022 "Nel clima spirituale di gioia del Santo Natale rinnovo il mio augurio di pace per la cara e martoriata Ucraina. Chiediamo la pace per questo" Lo ha dichiarato Papa Francesco nel corso dell'Angelus del giorno di Santo Stefano.Chiediamo la pace per questo'. Lo ha detto Papa Francesco all'Angelus. "Pace per la cara e martoriata Ucraina - aggiunge - Ci sono tante bandiere dell'Ucraina qui. Chiediamo la pace per questo popolo martoriato".Nel giorno di Santo Stefano, Primo Martire, il Santo Padre dedica l'Angelus ai martiri di oggi: l'Ucraina in guerra e i cristiani perseguitati ...