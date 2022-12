Orietta Berti | il lutto a pochi giorni dal Natale | “Mi manca tanto”

(Di lunedì 26 dicembre 2022)ha confessato di aver subito un difficiledal. Ecco cosa è successo e come sta affrontando questi momenti difficili. A metà settembre è uscito in tutti i negozi e gli store musicali un cofanetto molto importante per. Si chiama “La mia vita è un film. 55++ L'articolo proviene da Inews24.it.

Liberoquotidiano.it

Questa su canale 5 una coppia di nuovi opinionisti sarà nello studio del Grande Fratello Vip al fianco di: si tratta di Pierpaolo Pretelli e Soleil Sorge . Per due puntate, i conduttori di 'Gf Vip Party' sostituiranno Sonia Bruganelli e affiancheranno Alfonso Signorini durante la diretta ...... dato che certe voci di corridoio lo vorrebbero lontano dalla riconferma, così come il deludente duo di opinioniste di quest'anno (Sonia Bruganelli e), e ci sono spettatori che si ... Orietta Berti, "il mio primo Natale senza di lui". Lacrime dalla Venier Sonia Bruganelli non parteciperà alla puntata di stasera del Grande Fratello Vip. L'opinionista, infatti, è in vacanza negli Stati Uniti. Al suo posto, accanto ad ...Nuovo appuntamento con il reality show condotto da Alfonso Signorini. Al televoto Oriana, Antonino, Antonella e Sarah. Chi uscirà