Corriere dello Sport

Non c'è solo quello che ha raccontato il campo nelle prime quindici giornate, ci sono anche i numeri e ia far sperare gli azzurri. Da quando la Serie A è tornata a 20 squadre (stagione 2004 - 05), solo la Juve è riuscita ad avere almeno 8 punti di vantaggio sulla seconda dopo le prime 15 ......avesse distrutto opere d'arte capitali come La Venere Callipigia del Museo Archeologico di, ...in Europa e che addirittura una civiltà millenaria andasse salvaguardata era senza. Ecco ... Napoli, i precedenti: un margine così in classifica è un’ipoteca Da quando la Serie A è tornata a 20 squadre (stagione 2004-05), solo la Juve è riuscita ad avere almeno 8 punti di vantaggio sulla seconda dopo le prime 15 partite e in entrambi i casi ha chiuso la st ...Gennaro Gattuso, attuale tecnico del Valencia ed ex Napoli, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di DAZN.