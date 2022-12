L' alternativa più chic all' abito Per tutti i party invernali e oltre

Leggi su iodonna

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Un classico di Dicembre: il blazer a quadri è il must-have che ogni donna rispolvera nel mese delle Feste. Un conto però è indossarloi giorni, un altro per un’occasione speciale: un, una cena o una cerimonia invernale necessitano di una tocco di stile originale. Leggi anche › Il ritorno del “blazerone”: come si abbina la giacca oversize? 5 outfit versatili e donanti Come abbinare il blazer tartan? La parola alle sfilate Autunno-Inverno 2022/2023, che dettano l’outfit per renderlo elegantissimo. Leggi anche › Blazer e jeans, l’abbinamento perfetto: 5 look delle star da provare ora Dove l’abbiamo visto Il modello ...