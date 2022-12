Incidenti | bambino travolto e ucciso da auto a Foggia

Today.it

Il piccolo aveva otto anni e si trovava sul ciglio della strada quando è stato travolto. L'impatto è stato violento, e il bimbo è morto in ospedale. Indaga la ...AGI - Unalbanese di 8 anni è morto, ieri sera, in un incidente stradale avvenuto nei presso di Borgo Segezia alla periferia di Foggia . Stando a quanto ricostruito dalla polizia che sta indagando sull'... Bambino investito e ucciso da un'auto Un bambino di 8 anni è stato investito ed è morto la sera di Natale nei pressi di Borgo Segezia, alla periferia di Foggia. Il ragazzino, di origine albanese, si ...