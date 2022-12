A Pesaro un laboratorio come a Wuhan | cresce la paura di una catastrofe

Leggi su affaritaliani

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Il Comune diha autorizzato la vendita di un terreno pubblico per “la creazione di undi bio-sicurezza (BSL3)” a cura “dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche ‘Togo Rosati’”. ?Nella delibera il Comune spiega cosa si intenda perdi bio-sicurezza BSL3: “ossia una struttura in grado di garantire sperimentazioni e manipolazioni, in vivo e in vitro, di agenti virali pericolosi per la salute animale e dell’uomo in condizioni di massima sicurezza e contenimento biologico”. “Agenti virali pericolosi” e “di bio-sicurezza” nella stessa frase, dopo due anni di pandemia, non appaianouna panacea. Tanto più se nella stessa frase vengono aggiunti i termini “sperimentazioni e manipolazioni”. Segui su affaritaliani.it