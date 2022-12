Un cacciatore muore nel Brindisino colpito dal proprio fucile

(Di domenica 25 dicembre 2022) AGI - Unè morto nelraggiunto da un proiettlie partito dal suo. È accaduto al termine di una battuta di caccia nelle campagne di Ostuni. Secondo quando raccontato da due amici che erano con lui, la vittima, 57 anni, sarebbe inciampata mentre metteva via l'arma in auto, facendo partire il colpo che lo ha preso al petto e ucciso. Indagano i carabinieri.

Un 57enne di San Michele Salentino (Brindisi) è morto la mattina del 25 dicembe al termine di una battuta di caccia nelle campagne di Ostuni, per un colpo di fucile che, accidentalmente, sarebbe ...inciampa e si spara: morto L'uomo, P. M. le iniziali, della vicina San Michele, si trovava in contrada Vado Aperto insieme a due compagni di caccia quando - questa la prima ricostruzione ... Fucilata accidentale nelle campagne: cacciatore muore la mattina di Natale