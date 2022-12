Ucraina | Putin | pronti negoziare con tutte parti coinvolte

(Di domenica 25 dicembre 2022) La Russia è pronta aconlenella guerra in. Lo ha affermato il presidente Vladimir, accusando Kiev e i suoi alleati occidentali di "rifiutarsi" di ...

Le possibilità di un'invasione russa dell'dal fronte della Bielorussia sono bassissime. E quindi, quella die del Cremlino, sarebbe solo un'opera 'di disinformazione per ingannare Kiev'. Lo ha spiegato in una lunga intervista al ......36:48: "Pronti a negoziare con tutte le parti coinvolte" La Russia è pronta a negoziare con tutte le parti coinvolte nella guerra in. Lo ha affermato il presidente Vladimir, ...Siamo pronti a negoziare ma Kiev rifiuta". “Penso che stiamo agendo nella giusta direzione, stiamo proteggendo i nostri interessi nazionali, gli interessi dei nostri cittadini, la nostra gente”. Il pr ...Infine Putin ha concluso dicendosi sicuro al 100% che la Russia distruggerà i missili Patriot che gli Stati Uniti hanno inviato a Kiev. Dopo la visita del presidente ucraino Volodymyr Zelensky a ...