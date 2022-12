Top 11 dei giocatori in scadenza | quante sorprese!

(Di domenica 25 dicembre 2022) Dopo aver chiuso il capitolo Mondiali, il mondo del calcio si rituffa sui campionati e di conseguenza anche alle prossime finestre di calciomercato. Ogni anno il calciomercato ci riserva ottimiinche possono far comodo a tante squadre. Ora analizziamo le occasioni di mercato di quest’anno, in modo da formare anche una Top 11. Top 11 deiin: portieri e difensori Yann Sommer Yann Sommer rappresenta una vera e propria occasione di mercato. Il portiere svizzero classe 1988 attualmente in forza al Borussia Mönchengladbach, garantirebbe tanta esperienza e qualità. Più volte nell’arco della sua carriera, il portiere si è contraddistinto per la sua grande abilità nel parare i calci di rigore. L’età non gioca a favore del portiere della Svizzera, ma sicuramente si tratterebbe di un “usato ...

Quattroruote

...perché ben 12miei giocatori stavano in Qatar e questo significa che siamo nella giusta direzione per provare a vincere qualcosa. Ma adesso non è facile perché la condizione fisica non è al",......perché ben 12miei giocatori stavano in Qatar e questo significa che siamo nella giusta direzione per provare a vincere qualcosa. Ma adesso non è facile perché la condizione fisica non è al" . Auto e social, la top 10 del canale Instagram di Quattroruote: la Foto Gallery - Quattroruote.it Il tecnico del Tottenham critico per il ritorno in campo a 8 giorni dalla fine dei Mondiali: "Adesso non è facile perché la ...Antonio Conte non trova giusto riprendere il campionato a soli otto giorni dalla fine dei Mondiali. Lo ha sottolineato in conferenza stampa alla vigilia ...