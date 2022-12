Matt Doherty afferma che Harry Kane non dovrebbe più prendere i calci di punizione per gli Spurs

Leggi su justcalcio

(Di domenica 25 dicembre 2022) Notizia fresca giunta in redazione:ha discusso i giocatori che selezionerebbe per la sua squadra FPL in un’intervista con Fantasy Premier League. Ha nominato due giocatori del Tottenham Hotspur che secondo lui tuttiro avere nella propria squadra, oltre a fare un’zione significativa sull’efficacia deididi. I due giocatori che ha selezionato per la sua squadra dei sogni erano Dejan Kulusevski e. Ha spiegato la sua selezione dicendo: “Sceglierò Kulusevski, perché è così bravo ao. Puoi vedere quando non lo abbiamo, quanto ci manca. Crea solo un sacco di cose, attraversa la scatola, supera le persone. Così dinamico, fa ...