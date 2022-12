Le Isole Fiji hanno un nuovo primo ministro per la prima volta dal 2007 | Sitiveni Rabuka

Il Post

Il 14 dicembre, nelle...Il leader dell'opposizione Sitiveni Rabuka è stato confermato primo ministro delleFigi, dopo aver accusato il governo uscente di alimentare "paura e caos" per ostacolare il suo ...delleda ... Le Isole Fiji hanno un nuovo primo ministro per la prima volta dal 2007 Il leader dell'opposizione Sitiveni Rabuka è stato confermato primo ministro delle isole Figi, dopo aver accusato il governo uscente di alimentare "paura e caos" per ostacolare il suo ritorno al poter ...Il primo ministro delle Isole Fiji, Josaia Voreqe "Frank" Bainimarama, ha annunciato oggi la mobilitazione dell'esercito per assistere ...