Iva Zanicchi | chi è la nipote Virginia Catellani | “Ha una dote pazzesca”

(Di domenica 25 dicembre 2022) Iva, sua, giovanissima cantante in rampa di lancio. «È una ragazza eccezionale, molto seria, molto posata» ha detto laaccogliendo lain studio. Nonostante la giovane età,non sembra particolarmente interessata ad apparire, come racconta nonna Iva: «A Sanremo tutti andavano al ristorante, lei da sola rimaneva in albergo per sentirmi cantare». E poi sembra avere un grande talento: «Ha una musicalità formidabile». Iva, chi è laClasse 2002 (compirà 20 anni ad aprile), sua madre è Michela Ansoldi, unica figlia di Iva, nata nel 1967 dal matrimonio con Antonio Ansoldi. Su Instagram ...

Liberoquotidiano.it

Ma sarà una puntata ricca di ospiti quella del giorno di Natale, con Christian De Sica che interverrà per presentare il film "Natale a tutti i costi" per la regia di Giovanni Bognetti;...Scopriamo assieme le anticipazioni, gli ospiti e quello che succederà nella 15puntata Domenica In Natale, anticipazioni e ospiti: arrivanoe Orietta Berti Come saprete, le puntate di ... Ballando, Zanicchi sbrocca in finale: "Chi è volgare", il gelo Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Per quanto riguarda la ...Indice dei contenuti1 Domenica In 25 dicembre, Mara Venie regolarmente in studio2 Orietta Berti e Bobby Solo3 Domenica In 25 dicembre, Christian De Sica e Virginia Raffaele Condividi su Domenica 25 di ...