(Di domenica 25 dicembre 2022) In questi tempi segnati dalle guerre, dalla, dalleclimatiche, dalla violenza e malessere diffuso, celebrare ilvuol dire aprire i nostri cuori e la nostra vita alla speranza. Ilci serve per fare memoria che Dio attraverso l’Emmanuele (che vuol dire Dio-con-noi uno dei nomi con il quale si identifica Gesù) si è implicato, coinvolto, legato a noi. Aprirsi alla Buona Notizia che in questa nostra storia umana segnata dal male, dalla paura, dalla vulnerabilità Dio va intessendo una “Storia di” per questa umanità, per ognuno di noi. Ha messo un seme di bene che ha il potere di liberare ognuno di noi da quelle paure, da quei condizionamenti e dall’egoismo che ci impediscono di essere persone libere, oneste, buone, generose. Ma soprattutto Consolati, cioè sperimentare ...

...alle continue incertezze sui costi delle bollette causate dall'attuale crisi energetica (la... Lo scorso anno era più alta anche alla luce dell'incertezza causata dagli strascichi della...... dopo una dura battaglia contro lache abbiamo sconfitto grazie all'impegno di tutti, voi che vi siete vaccinati e la scienza che ci ha curato. Un Natale complicato per lain Ucraina ... Guerra, pandemia, crisi climatica: ma Natale è salvezza “Buon Natale a tutti i cittadini liguri. Oggi è un giorno davvero importante per tutti noi, per chi crede e per chi non crede, per i suoi riti cattolici e per i riti laici di comunità. È il primo Nata ...“Natale è l’occasione per smascherare le trame di guerra che ci abitano e per intraprendere il viaggio della libertà”. “Nella grotta di Betlemme viene al ...