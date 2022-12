Calaiò | Raspadori è un giocatore sempre pronto e duttile | può fare qualsiasi ruolo

Leggi su terzotemponapoli

(Di domenica 25 dicembre 2022) Emanuele, ex calciatore del Napoli, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli, di seguito le sue parole: "Gli azzurri non hanno smarrito la strada dopo le amichevoli perse. Queste partite servono per mettere benzina edegli esperiementi come è capitato ache ha giocato da mezzala. Giacomo è un calciatoree molto, può. Ho saputo che Spalletti ha lavorato molto nel far coesistere Raspapdori con Osimhen e Kvarathkelia.a centrocampo? E’ stato un esperimento, ma non credo che alla ripresa lo si vedrà mezzala. Penso che Spalletti si affiderà alla ripresa allo stesso modulo anche seè un...