Caffè | cialde Trombetta ritirati per ' rischio chimico' | come comportarsi

Lotti didi tre marchi disono stati oggetto di richiamo per 'rischio chimico' da parte del ministero della Salute. Il provvedimento riguarda le capsule 'l'Espresso arabicà delTrombetta - ...Il ministero della Salute ha segnalato a titolo precauzionale il richiamo da parte del produttore di alcuni lotti diespresso in capsule econ i marchi Consilia e Lo Zio d'America, prodotti daTrombetta spa nello stabilimento di via dei Castelli Romani 132 a Pomezia (Roma) per la potenziale ... Richiamo di caffè in cialde e capsule a rischio di contaminazione: i marchi e i lotti interessati