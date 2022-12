Traffico Roma del 24-12-2022 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 24 dicembre 2022) LuceverdeBuongiorno ben trovati dalla redazione la circolazione nella norma sul grande raccordo anulare sul tratto Urbano della A24-teramo incita prudenza per un incidente in largo Alessandro caravillani in zona Aurelio rallentamenti segnalati sul posto possibili rallentamenti in via Salaria per un incidente all’altezza di piazza Priscilla fino a cessate esigenze è chiusa per lavori di Arzano nei pressi di via Portuense partono oggi lavori di potatura in via Gregorio VII in ambo le carreggiate vi informiamo poi che all’interno della fascia verde oltre i consueti divieti alla circolazione dalle 6:30 alle 9:30 non potranno circolare gli autoveicoli a benzina Euro 3 autovettura a gasolio Euro 4 e ciclomotori e motoveicoli A3 Quattroruote alimentati a gasolio Euro 2 per i dettagli di questa di altre notizie potete consultare il sito ...