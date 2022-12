Teatro Arcimboldi | lo show di Sergei Polunin | ballerino pro Putin | accende le polemiche

(Di sabato 24 dicembre 2022) In questi ultimi giorni non si parla altro dello spettacolo dialdi Milano. Il, pro, ha smosso l’opinione pubblica. Anche Giuseppe Sala e il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana hanno commentato: “Questo personaggio, ben noto per essere un sostenitore del presidente russo Vladimir– si legge nella lettera di protesta – ha visto più volte i suoi spettacoli cancellati dai teatri di tutta Europa”. “Un personaggio – ricordano gli attivisti – che ha sul petto e sulle spalle tre tatuaggi del dittatore criminale, due dei quali aggiunti questa estate, quando la guerra di aggressione all’Ucraina era già in corso da mesi”. Visualizza questo post su Instagram Un post ...

La Repubblica

Per questo ildi Milano alla fine deciderà di annullare le repliche di Rasputin - Dance drama , balletto di cui il danzatore è protagonista, che doveva andare in scena il 28 e il 29 ...Da giorni montavano le polemiche: il ballerino Sergei Polunin, uno dei danzatori più famosi del mondo, nato in Ucraina, avrebbe dovuto ballare aldi Milano il 28 e 29 gennaio nello spettacolo Rasputin - Dance Drama. Avrebbe, appunto: perché la direzione delha annunciato che sta "lavorando alla sospensione" dello ... Il teatro Arcimboldi verso la cancellazione dello spettacolo di Sergei Polunin, il ballerino con il volto di … Nel polverone era finito il teatro Arcimboldi di Milano per aver invitato il noto ballerino Sergei Polunin, fieramente filo-putiniano ...Il lavoro degli attori è far divertire la gente quando è festa. "È uno spettacolo per le vacanze: lì nasce e finisce il suo percorso", dicono i due. Un'atmosfera sempre unica che senza la fine e l'ini ...