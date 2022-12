Stipendi degli onorevoli Niente aumenti grazie al M5S

(Di sabato 24 dicembre 2022) “Nessuna spesa anomala nel bilancio di previsione della Camera dei Deputati per il 2023, altrimenti l’avremmo bloccata”. Parola del deputato del Movimento cinque stelle, Filippo Scerra, uno dei questori di Montecitorio che ha vergato appunto la nota al bilancio. Eppure i dati parlano chiaro: nonostante il taglio di 230 deputati, la spesa rispetto all’anno che sta per chiudersi aumenta di quasi 3 milioni di euro. Un paradosso che, secondo Scerra, è dovuto “da alcuniche riguardano fenomeni di carattere generale come il caro bollette o l’inflazione”. Com’è possibile però tutto questo? Diciamocelo francamente: era difficilmente immaginabile dal momento in cui si è deciso di tagliare i parlamentari… Come le dicevo, nel progetto di bilancio della Camera le minori spese dovute al taglio dei parlamentari sono praticamente controbilanciate da alcuni ...

LA NOTIZIA

