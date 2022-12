Pubblico contro Selvaggia | lei replica stizzita e lancia un’accusa mirata

(Di sabato 24 dicembre 2022)Lucarelli è un personaggio divisivo, c’è chi la ama e chi la odia. Nello studio di Ballando con le Stelle ilpiù volte l’ha fischiata e contestata. Anche nel corso della puntata finale, dopo un commento su Alex Di Giorgio e Moreno Porcu, sono volati i primi fischi e i primi buuh. “Non è stata la cosa migliore che avete fatto ma è stata bella” – ha detto rivolgendosi ad Alex Di Giorgio, e quando sono arrivati i primi fischi ha sbottato rivolgendosi al– “Ragazzi, cioè, se volete io vado a casa. Volete che vado a casa? Ok, prego Mariotto“. Milly Carlucci ha provato a calmarla “Puoi parlare, assolutamente“, maLucarelli ha mantenuto il punto: “Milly, o ci capiamo e posso parlare o questo teatrino è diventato stucchevole. Assolutamente un cavolo. Cosa posso dire che sono bravi? Ok, ...

Alla fine i "ripescati" Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca vincono l'edizione 2022 di "Ballando Con le Stelle".Abbiamo assistito nuovamente ad un'atmosfera molto tesa dietro il banco della giuria, ma anche ad esibizioni di altissimo livello da parte dei concorrenti ...