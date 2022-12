(Di sabato 24 dicembre 2022) Roma, 24 dic (Adnkronos) - "Il Parlamento deve avere il tempo per approfondire la Legge di Bilancio, la più importante legge dello Stato. Tempo ora negato fino all'inverosimile da chi in passato, dall'opposizione, esigeva più spazio di discussione. Questache non sono né 'pronti' né 'capaci'". Lo scrive sui social Laura, deputata del Partito democratico.

Il Sannio Quotidiano

" Ha dichiarato Lauradel Partito Democratico. 21 dicembre 2022' Il Pd in piazza a Roma per dire no allainiqua e ingiusta. Neanche un euro per combattere il carovita, aumentare gli stipendi a ... Lo scrive in un tweet Laura, deputata del Pd. Manovra: Boldrini, ‘nottata prova che governo né pronto né capace’ 'Vari punti critici, uno fra tutti le poche risorse per la sanita'. E' un settore che si aspettava riconoscimento e risorse sufficienti. Quando ...Si è concluso la scorsa notte l'esame di tutti gli emendamenti alla manovra in commissione Bilancio. Dopo gli emendamenti del governo, ieri sono stati approvati anche quelli dei relatori, le proposte ...