Luisella Costamagna vince Ballando 2022 Lucarelli sbotta e si difende

(Di sabato 24 dicembre 2022)e Pasquale La Rocca sono i vincitori dicon le Stelle. La coppia si è aggiudicata la vittoria, battendo con la percentuale del NUM% Alessandro Egger e Tove Villfor. Data per favorita ai sondaggi, non c'è stato niente da fare per Ema Stokholma e Angelo Madonia, premiati come terzi classificati. Quarto posto per Alex Di Giorgio e Moreno Porcu seguiti da Rosanna Banfi e Simone Casula, Iva Zanicchi e Samuel Peron. Non solo la coppa dei primi classificati, ma nel corso della serata sono stati assegnati anche il Premio Aiello a Dario Cassini e Lucrezia Lando e il Premio Paolo Rossi a Gabriel Garko. Nelle precedenti puntate, dopo l'idea di abbandonare per via della lesione al ginocchio,aveva annunciato il ritiro. Durante la semifinale ...

A lasciare tutti di stucco è. Il movimento fluido e il temperamento invidiabile della giornalista sono gli ingredienti di una performance strepitosa. Tutti in piedi per un tango ...Come ormai è noto,aveva deciso di interrompere il percorso a Ballando con le Stelle per via di un infortunio che l'aveva tenuta lontana dalla pista da ballo. Nonostante tutto si era tenuta la ... Non è giusto per gli altri, Selvaggia Lucarelli su Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca Stasera si balla sul serio. La finalissima di “Ballando con le stelle” parte con lo sprint. I telespettatori più fedeli sono ...«Mi sono stancata. Mi sono stancata. Mi sono davvero stancata di questo teatrino. D’ora in avanti per me saranno tutti bravi. Ora siete contenti». Selvaggia Lucarelli perde ...