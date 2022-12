Agenzia ANSA

accoglie con soddisfazione l'annuncio del Dipartimento della Difesache, nell'ambito del programma per la realizzazione del nuovo sistema di addestramento avanzato per la U. S. Navy di ...Il commento è del generaleTricarico presidente della Fondazione Icsa (Intelligence ...dell'Aeronautica militare commentando la missione del presidente ucraino Volodymyr Zelensky negli. ... Leonardo: Usa confermano opzione per 26 elicotteri TH 73A ... «Questa visita mi ha deluso, è un evento che va ancora una volta contro la distensione e non ne avevamo bisogno. La visita è servita a rassicurare gli ucraini e a rinforzare ...Leonardo accoglie con soddisfazione l'annuncio del Dipartimento della Difesa Usa che, nell'ambito del programma per la realizzazione del nuovo sistema di addestramento avanzato per la U.S. Navy di cui ...