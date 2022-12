La carica dei 107 ricercatori del Gemelli nella Top 2% dei più influenti

Policlinico Gemelli

... infra il 2013 e 2019, e Marcela Martin, che ha ricoperto l'incarico tra il 2019 e 2020, verranno sentite altre cinque testimoni come persone informatefatti. I magistrati italiani ...... il club'Reds', e in particolare l'allenatore Juergen Klopp, oggi hanno ricevuto la notizia ...a saltare la doppia sfida degli ottavi di finale della Champions League contro i campioni in... La carica dei 107: nella Top 2% dei ricercatori più influenti del ... Un sequestro lampo e una narrazione ancora piena di punti bui. Gli investigatori stanno ricostruendo il complicato puzzle in cui si è consumato il rapimento di Danilo Valeri, 20enne di ...Interris.it ha chiesto all'Ambasciata del Perù in Italia un commento sulle cause degli scontri e sull'attuale situazione del Paese ...