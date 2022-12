(Di sabato 24 dicembre 2022) “Il miracolo che salva il mondo, il dominio delle faccende umane, dalla sua normale, naturale rovina è in definitiva il fatto della natalità in cui è ontologicamente radicata la facoltà dell’azione. E’ in altre parole la nascita di nuovi uomini, l’azione di cui essi sono capaci in virtù dell’esser nati. Solo la piena esperienza di questa facoltà può conferire alle cose umane fede e speranza, le due essenziali caratteristiche dell’esperienza umana, che l’antichità greca ignorò completamente. E’ questa fede e speranza nel mondo, che trova forse la sua gloriosa e stringata espressione nelle poche parole con cui il Vangelo annunciò la ‘lieta novella’ dell’avvento: ‘un bambino è nato per noi’”. Da almeno quarant’anni, da quando cioè l’ho letto per la prima volta, considero questo brano dicome l’espressione più profonda del ...

Quattro interlocutori diversi per profilo e timbro mi aiutano a riflettere sulla Natività in un tempo ferito. L'intellettuale che ci offre le parole preziose di Hannah Arendt, il poeta (non solo) dialettale citato dal figlio, la limpida voce di bimbi che invocano Pace e il lettore che evoca un sogno a me caro: un giornale di sole buone notizie. Nelle conversazioni interne l'atmosfera è ancor più incandescente: si cita Hannah Arendt e la Banalità del Male (continuare a pubblicare Trump come eseguire gli ordini superiori dei nazisti). Hannah Arendt e il senso del Natale Ragioni per festeggiare ogni nuova nascita, cardine della nostra libertà