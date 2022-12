(Di sabato 24 dicembre 2022) Tre giorni di riposo per gli azzurri di Luciano, che si godranno le feste natalizie in famiglia prima di tornare in campo a Castel Volturno per allenarsi in vista della ripresa del campionato. Ilha celebrato la fine degli impegni sportivi del 2022 con una cena di fine anno al Teatro Posillipo, in occasione della quale è avvenuto anche lo scambio dei regali e degli auguri. Festaa Posillipo tra regali e auguri Tutti presenti per i festeggiamenti con la sola assenza del Presidente azzurro Aurelio De Laurentiis, sostituito nell’occasione dal figlio Edoardo De Laurentiis. Un momento di socialità e festa tra i, che, prima di rimettersi a lavoro per preparare il match contro l’Inter a San Siro, si concedono i festeggiamenti natalizi. FOTO: Getty Images, ...

Spazio Napoli

L'edizione 2023 sarà, perché sarà la cinquantesima dalla nascita della manifestazione. IL ...2 milioni di follower su Instagram) divenuto famoso per ilcon cui getta il sale sulla carne ...E allora non si può non fare questosimbolico di essere qui a dire grazie, a dire che per ... invece di parlare come sempre di 'operazione militare'. 'Il nostro obiettivo non è far ... Gesto speciale di Spalletti: regalo “portafortuna” ai calciatori del Napoli Un Babbo Natale speciale per i bambini in cura presso il Reparto di Protonterapia dell’ospedale “Santa Chiara” è arrivato nei giorni scorsi per consegnare ai piccoli alcuni doni da parte dei Carabinie ...Un Babbo Natale speciale quello fatto dai Carabinieri ai bambini in cura presso il Reparto di Protonterapia dell’ospedale Santa Chiara > Un Babbo Natale speciale per i bambini in cura presso il Repart ...