É tempo di bilanci | almeno quelli in bozza Per i definitivi c’è il modello EU per le aziende

(Di sabato 24 dicembre 2022) Il documento contabile definitoo è composto da un’insieme di poste numeriche che, solitamente a cadenze regolari come possono essere i mesi, i trimestri e l’anno, dovrebbe rappresentare lo stato in cui si trova la realtà a cui è riferito. Più precisamente dà la misurazione del suo operare, del tipo se genera solo costi o anche ricavi e, per entrambi, indica in che quantità.Tale metodologia si presta a essere applicata anche a fatti di gestione che non riguardano il Paese con l’insieme delle attività che gli sono proprie, come la sanità, l’istruzione e via elencando. Può riguardare anche altri aspetti non esprimibili solamente con sequenze numeriche ma anche con espressioni letterali che rafforzano, in positivo o in negativo, il significato delle cifre. Essi riguardano principalmente la qualità della vita e vanno dalla sicurezza nelle città alla gestione dei ...

FrosinoneToday

... ma tutto fa pensare che questo 2022 segnerà uno deipeggiori di sempre per quanto riguarda ... Lo scorso anno le nascite nello stesso arco difurono 37. In Alta Valle Seriana negli stessi ...CIVITA CASTELLANA - Riceviamo e pubblichiamo la nota trasmessa da Edoardo Fortuna presidente di circolo Fd'I : 'Siamo a fine anno e per noi, come già successo ad agosto, è anchedi. Riteniamo doveroso raccontare ai cittadini che ci hanno dato fiducia cosa ha fatto, cosa fa e cosa continuerà a fare l'Amministrazione Giampieri per la nostra città. In estate ... Cassino, tempo di bilanci per la Federlazio “Con il via libera da parte della Camera alla manovra di bilancio 2023 l’Italia si appresta a varare un piano economico per famiglie, imprese e lavoratori pensato da un lato per difendere la finanza p ...(Teleborsa) - La Camera nelle primissime ore della mattina ha approvato, in prima lettura, la Legge di Bilancio, con 197 voti a favore e 129 contrari. Il via libera al provvedimento cardine ...