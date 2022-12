La Stampa

È 'a RomaFrattini. L'ex ministro aveva 65 anni ed era malato da tempo. Frattini è stato deputato dal 1996 al 2004 con Forza Italia, e nuovamente dal 2008 al 2013 col PdL. Ha ricoperto le ......] Cronaca Genova In Primo Piano E'il celebre ristoratore genoveseArdoino Posted on 15 Agosto 2022 15 Agosto 2022 Author Redazione Lutto nel mondo della ristorazione ligure. E' mancato ... Consiglio di Stato, è morto Franco Frattini. Aveva 65 anni A 65 anni è morto Franco Frattini, presidente del consiglio di Stato e ministro degli esteri e della funzione pubblica in due governi Berlusconi. Era stato anche commissario ...A 65 anni è morto Franco Frattini, presidente del consiglio di Stato e ministro degli esteri e della funzione pubblica in due governi Berlusconi. Era stato anche commissario ...