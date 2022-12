Concerto di Natale del Teatro alla Scala 2022 | a che ora inizia | musiche e streaming

(Di sabato 24 dicembre 2022) Oggi, sabato 24 dicembre, alle ore 10,40 su Rai 1 va in onda il tradizionaledidel, uno degli appuntamenti più attesi che quest’anno è tutto dedicatomusica di Pëtr Il’i? ?ajkovskij. Per il pubblico di Rai 1 ilè introdotto da Stefania Battistini. Ma vediamo insieme tutte le informazioni. Anticipazioni,Sul podio è chiamato il Direttore musicale dellaRiccardo Chailly, recente protagonista del Macbeth che ha inaugurato la stagione delmilanese il 7 dicembre in diretta su Rai1. In programma l’Ouverture-Fantasia Romeo e Giulietta, tratta da Shakespeare, e la Sinfonia n° 4 di ?ajkovskij. Scritta tra la fine del 1876 e l’inizio del ...

Ci sono molti modi per rovinare un. L'eccesso di entusiasmo del pubblico è così insolito che diventa una notizia. Eppure, è quel che è successo giovedì aldidella Scala, affollata da gente overdressed che non solo evidentemente ci entrava per la prima volta, ma per la prima volta ascoltava un"classico". Molti erano ospiti di ...