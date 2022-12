Ciclocross | Coppa del Mondo Gavere 2022 | programma | orari | tv | streaming Si corre a Santo Stefano!

Leggi su oasport

(Di sabato 24 dicembre 2022) Ladeldinon si ferma nemmeno sotto Natale. Dopo la gara ‘anticonvenzionale’ sulla neve della Val di Sole, si torna su un circuito più tradizionale in quel di, in Belgio, per la quartultima gara della stagione-2023. Per la gioia di tutti gli appassionati, i ‘tre tenori’ delsaranno tutti presenti: Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) sarà con il sangue agli occhi dopo la cocente delusione sulle montagne del Trentino, mentre saranno della partita anche Wout van Aert (Jumbo-Visma) ed l’iridato in carica Tom Pidcock (Ineos-Grenadiers). Potrebbe mancare un po’ di spettacolo per quanto riguarda la classifica generale: Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal) è ancora in forse dopo la caduta patita in Val di Sole, e potrebbe dunque lasciare ...