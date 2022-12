Chiara Ferragni e Fedez | Il piccolo Leone mostra felice lo smalto sulle unghie

ilgazzettino.it

Poi, il riferimento a Totti e Ilarye Fedez distraggono Valentina mentre si allena: 'Spero tu cada' Rovazzi annuncia il nuovo singolo Il cantante Fabio Rovazzi ha svelato l'arcano: ..., Fedez e Valentinasono partiti insieme anche alla sorella Francesca , per trascorrere il Natale sulla neve. La famiglia tra sciate e palestra non si è fermata un attimo e ... Chiara Ferragni e Fedez, Natale sulla neve: «Limoni ad alta quota» Volgarità, scorrettezze, corruzione delle masse. Li hanno accusati di tutto, oggi la pietra tombale è la polemica De Sica-vini abruzzesi. Ma i film di Natale sono stati un’avventura unica nella nostr ...Francesca Ferragni passerà Natale con le sorelle in montagna: Chiara Ferragni e Fedez potranno fare gli zii a tempo pieno giocando con il nipotino Edoardo ...