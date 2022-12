ChatGPT | cos’è e perché ne parlano tutti | 10 modi per usarlo

(Di sabato 24 dicembre 2022) Sicuramente avrete sentito parlare dinegli ultimi giorni, questoanche in Italia è arrivata quest’applicazione TikTok, Instagram, al bar e con gli amici: tutte le conversazioni sono invase da quest’applicazione. Ma di cosa si tratta? Non è altro che un nuovo modello sviluppato da OpenAI e fa parte dei modelli GPT-3 (Generative Pre-trained Transformer L'articolo proviene da Inews24.it.

Il Riformista

... Google prova a decifrarla: arriva la nuova funzione di Lens'... Google prova a decifrarla: arriva la nuova funzione di Lens...sfida di Elon Musk Fatta la domanda in pochi secondi...... come Lensa Ai , e servizi di chat evolute, come. Alla ... leggi anche Neuralink:e di cosa si occupa l'azienda di Elon ... Che cos’è ChatGpt, l’intelligenza artificiale che risponde alle domande (anche sui regali di natale) e...