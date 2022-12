Bologna | tenta di uccidere la sua ex moglie I figli in casa | chiedono aiuto in strada

(Di sabato 24 dicembre 2022) Non si ferma l’ondata di violenza contro le donne nel nostro paese. Nell’ultima settimana, abbiamo dovuto raccontarvi, di drammatiche vicende, con donne uccise da chi diceva di amarle. Una piaga per il nostro paese che non si ferma. Oggi a poche ore dal Natale, un altro drammatico fatto di cronaca. Auna donna è stata accoltellata indall’ex marito, che poi si è dato alla fuga. Fortunatamente la donna non è morta ma le sue condizioni sono ancora molto gravi. Purtroppo questa vicenda diventa ancora più tragica, perchè in, erano presenti anche idella coppia. Donna aggredita indall’ex marito: è grave La donna è stata portata in gravi condizioni in ospedale, pare con una ferita al collo. Al momento dell’aggressione, inerano presenti anche i ...

È stato fermato dalla polizia l'uomo che questa mattina 24 dicembre aha accoltellato la sua ex moglie, ricoverata in gravi condizioni in ospedale. L'aggressione sarebbe avvenuta in casa davanti ai figli della coppia. L'uomo ha poi tentato di scappare , finché è ... Bologna, accoltella la moglie al collo e poi tenta di fuggire: lei è in gravi condizioni È successo in via Rialto, a Bologna. Il presunto autore bloccato poco dopo dalla polizia. Sul posto anche i carabinieri ...