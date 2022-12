2023 | Salvini | “Il ministero delle infrastrutture ha tanti progetti in cantiere”

(Di sabato 24 dicembre 2022) ROMA – “In soli due mesi di attività, il governo ha scelto di aiutare gli italiani in difficoltà con interventi contro il caro bollette e l’aumentopensioni e degli stipendi più bassi. Al Tg1, da segretario della Lega, ho ribadito la nostra soddisfazione per l’estensione della Flat tax per aiutare le partite Iva, allo stop della legge Fornero e all’inizio del percorso dell’Autonomia. Nel nuovo anno comee dei Trasporti abbiamoin: dal Ponte di Messina all’alta velocità nel Mezzogiorno, dalla sicurezza su treni e strade al nuovo Codice della strada. Avanti così con l’Italia dei Sì, sulla strada della concretezza e del buonsenso”. E’ quanto afferma, sul suo canale Telegram, il vice premier e ministro ...

Tag24

...o meno l'imposta e le sanzioni spetterà agli enti locali e sarebbe operativa dal 31 marzo. ... non fa miracoli ma aiuta tante persone', nota il vicepremier Matteo. 'FI - sottolinea il ...... senza sorprese: 25 e 26 dicembre 2022 31 dicembre e 1 gennaio. Come riporta il Sole 24 Ore le ... revoca a vita della patente e multe in base al reddito: cosa può cambiare con la riformaI ... Manovra 2023, Salvini: “Chiuderemo entro Capodanno” • TAG24 ROMA - "In soli due mesi di attività, il governo ha scelto di aiutare gli italiani in difficoltà con interventi contro il caro bollette e l'aumento delle ...Manovra, le curiosità della lunga notte tra supplì, battute e siesta. Salvini dopo la fiducia: “Bene così”. Terzo Polo: 'Incapaci a governare' Tra novità dell’ultimo minuto e attacchi delle opposizion ...