Ucraina | Gran Bretagna addestrerà fino a 20 000 soldati ucraini nel 2023

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Londra, 23 dic. (Adnkronos) - Laprevede di raddoppiare il numero diaddestrati nel. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa britannico Ben Wallace in un discorso al parlamento. "Le nostre forze armate - ha detto - stanno facendo tutto il possibile per sviluppare le capacità di combattimento degli uomini e delle donne. Abbiamo addestrato quasi 10.000 persone nel Regno Unito nel 2022. Assieme alle nostre forze armate e ai nostri alleati, intendiamo raddoppiare il numero nel. Vorrei esprimere ufficialmente la mia gratitudine a Canada, Danimarca, Finlandia, Svezia, Norvegia, Nuova Zelanda, Lituania, Paesi Bassi e Australia per il loro aiuto nell'addestramento degli".

La Svolta

