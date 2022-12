Re Harald di Norvegia | dimesso dall’ospedale decide di ritirarsi

Leggi su velvetmag

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Rediha destato preoccupazione negli ultimi giorni per il suo stato di salute. Adesso, però, il sovrano di 85 anni è statodopo una degenza di tre giorni. Le fonti ufficiali avevano dichiarato che il Re si trovava in cura per un’infezione al Rikshospitalet di Oslo. Tornato a casa dalla sua famiglia, però, ha preso un’importante decisione. Il Palazzo Reale diha dichiarato che reè stato ricoverato il 19 dicembre 2022. Si è sottoposto ad una cura a base di antibiotici per via endovenosa. È tornato a casa il 21 dicembre 2022 e continuerà a riposare a Palazzo prima delle vacanze di Natale. Non è previsto, dunque, che torni a lavoro molto presto e al momento è il figlio a portare avanti gli impegni ufficiali. AnsaIn una breve dichiarazione che conferma il suo ...