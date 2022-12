Manovra verso la fiducia Seduta fiume notturna

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Ultimo scontro in commissione sull’emendamento da mezzo miliardo per i Comuni che viene stralciato per mancanza di coperture tra le proteste delle opposizioni. Polemiche anche sulla riformulazione dell’articolo che riguarda la Carta giovani

Libero Tv

...di gas e petrolio ai paesi europei prima dell'interruzione delle forniture hanno garantito al Cremlino ampi margini di. Ma Putin è stato anche capace di virare gli accordi energetici...... l'incasso dei crediti residui per 24 milioniRoma Capitale, fermi da lunghissimo tempo e che ...Gualtieri per il suo impegno diretto che ha permesso di arrivare ad un emendamento alladel ... Manovra verso fiducia, correzioni e polemiche Corsa a ostacoli per la maggioranza verso l'approvazione della legge Finanziaria. In due tabelle allegate alla manovra sono stati individuati ...Manca poco: la manovra economica verrà approvata nelle prossime ore, dopo giorni di dibattito serrato. Cosa cambia per famiglie e imprese.