Manovra | presidio M5s in Aula Conte | Situazione grave e indecente

Roma, 22 dicembre 2022 "La situazione è grave e indecente. Il governo non permette un confronto sulla manovra: abbiamo deciso di presidiare l'aula e di parlarne in trasparenza qui con tutti voi". Così il leader del M5S Giuseppe Conte, parlando in diretta Facebook dall'Aula della Camera. Presidio di protesta del M5s alla Camera contro la manovra e il governo che "ha sabotato il confronto". Conclusi i lavori dopo che l'esecutivo ha posto la questione di fiducia, con l'Aula chiusa. Manovra alla Camera, il governo pone la fiducia. Stralciato l'emendamento sui 450 milioni ai Comuni.