Manchester United | i tifosi contro Ronaldo | «Non mi importa di Cristiano e lui…»

(Di venerdì 23 dicembre 2022), coro deidei Red Devilsl’attaccante portoghese: «Non midi» Stando a quanto riportato da sportface, idelhanno lanciato un nuovo coro, il cui addio non è mai stato digerito. Durante il match di Coppail Burnley, i sostenitori dei Red Devils hanno infatti cantato: «Non midi. Anondi me. Mi interessa solo il». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Calciomercato.com

Volevo vincere e avevo trovato un accordo con la Juventus - racconta RVP - Poi però l'Arsenal fece saltare tutto, così andai alsempre per lo stesso motivo.'Commenta per primo Liverpool estanno monitorando il 16enne centravanti argentino del Preston, Felipe Rodriguez - Gentile , grande protagonista della FA Youth Cup, competizione nella quale ha realizzato già 5 reti. Manchester United, Diogo Costa rimane un obiettivo: la strategia per l'estate Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Il Manchester United sarebbe alla ricerca di un'alternativa a de Gea per la porta: nei radar c'è Bounou del Siviglia ...